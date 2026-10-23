iPhone Duo'ya olan talep Apple'ın beklentilerini aştı

Ekran sürücüsü sektöründen kaynaklar, iPhone Duo'nun diğer akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir cihazlara olan güvenini artırabileceğini düşünüyor. Bu gelişmenin, OLED ekranlarda dokunmatik algılama ve ekran kontrolünü tek bir yapıda birleştiren TDDI teknolojisinin pazarını genişletebileceği belirtiliyor.

KATLANABİLİR CİHAZLAR OLED TDDI TEKNOLOJİSİNE TALEBİ ARTIRABİLİR

Kaynaklara göre maliyet, OLED TDDI teknolojisinin bu yıl geleneksel amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmasının önünde engel oluşturmaya devam ediyor. Ancak söz konusu teknoloji, katlanabilir cihazlar için teknik bir gereklilik olarak değerlendiriliyor.

Bu durum, OLED TDDI teknolojisinin başka alanlarda kullanımı sınırlı kalsa bile çip üreticilerine sevkiyatlarını artırma imkânı sunuyor.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK DA ETKİLİ OLABİLİR

DigiTimes'ın raporunda, Apple'ın çıkaracağı söylenen dokunmatik ekranlı MacBook modelinin de dizüstü bilgisayar ekranlarına yönelik yatırımları teşvik edebileceği belirtiliyor.

Dokunmatik ekran özelliklerinin eklenmesi, entegre dokunmatik ve ekran sürücüleri ile ekranın çalışmasını koordine eden zamanlama kontrolcüleri gibi daha gelişmiş bileşenler için yeni satış fırsatları yaratabilir.

Kaynaklar, rakip üreticilerin Apple'ın yeni ürünlerine yanıt olarak benzer ekran teknolojilerini benimseyebileceğini öngörüyor. Böylece Apple'ın tedarik zincirinde yer almayan şirketler de bu gelişmelerden yararlanabilir.

Söz konusu beklentiler, sektörün 2026'nın ikinci yarısında zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geliyor.

DigiTimes ayrıca iPhone Duo'ya yönelik talebin, iPhone 18 Pro satışlarının görece zayıf seyretmesinin etkisini hafifletebileceğini öne sürüyor.

Kaynak: MacRumors