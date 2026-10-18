iPhone Duo'ya yoğun talep: Siparişler 2027'ye sarktı, Apple'dan açıklama geldi

Apple'ın iPhone Duo için ön siparişleri açmasının ardından teslimat süreleri hızla uzadı. Apple'dan 2026'da teslim edilmek üzere iPhone Duo siparişi vermek artık mümkün değil; yeni sipariş veren müşterilerin telefonlarına kavuşmak için 2027'nin ilk aylarını beklemesi gerekiyor.

Apple, Financial Times'a yaptığı açıklamada iPhone Duo'ya yönelik talebin "kelimenin tam anlamıyla olağanüstü" olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, bu devrim niteliğindeki yeni ürünü mümkün olduğunca hızlı şekilde müşterilerin eline ulaştırmak için yoğun biçimde çalıştığını ifade etti.

IPHONE DUO SİPARİŞLERİ DAKİKALAR İÇİNDE 2027'YE UZANDI

iPhone Duo'nun ön siparişleri ABD Pasifik saatiyle sabah 05.00'te başladı. Ancak mevcut stokların hızla azalmasıyla birlikte teslimat tarihlerinde kısa sürede önemli değişiklikler yaşandı.

Ön siparişlerin açılmasından yalnızca birkaç dakika sonra başlangıçta 23 Ekim olarak görünen teslimat tarihleri kasım ayına kaydı. Saat 05.30'a gelindiğinde ise tahmini teslimat tarihi 25 Ocak 2027'ye kadar uzamıştı.

Gelinen noktada Apple'dan iPhone Duo siparişi vererek telefonu 2026 yılı içerisinde teslim almak artık mümkün değil. Yeni sipariş oluşturan müşterilerin 2027'nin başına kadar beklemesi gerekiyor.

Ön siparişler başlamadan önce ortaya çıkan söylentiler, üretim sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle iPhone Duo stoklarının sınırlı olabileceğine işaret ediyordu.

Bununla birlikte Apple'ın geçmişte stok sıkıntısı yaşanan bazı iPhone lansmanlarında cihazları öngörülenden daha erken teslim edebildiği biliniyor. Dolayısıyla şirketin biriken siparişleri planlanandan önce karşılaması ihtimali bulunuyor. Ancak bunun gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir garanti yok ve çok sayıda müşterinin aylarca beklemesi söz konusu.

APPLE STORE MAĞAZALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞABİLİR

iPhone Duo'nun ilk teslimatlarının yapılacağı 23 Ekim öncesinde belirsizliğini koruyan bir diğer konu ise fiziksel mağazalardaki stok durumu.

Apple, 23 Ekim tarihinde mağazalara doğrudan giden müşterilerin iPhone Duo satın alıp alamayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı. Ancak mağazalarda satışa sunulacak stokların bulunması durumunda, Apple Store önlerinde son birkaç yıldır görülmeyen uzun kuyrukların yeniden oluşabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Apple'ın internet sitesindeki bir bilgilendirme, en erken gelecek hafta mağazadan teslim alınabilecek bir miktar cihaz bulunabileceğine işaret ediyor. Şirket, müşterilere mağaza stok durumunu öğrenmek için 24 Ekim'de yeniden kontrol etmelerini öneriyor.

IPHONE DUO FİYATI NE KADAR?

Apple'ın yeni iPhone Duo modelinin başlangıç fiyatı ABD'de 1.999 dolar, Türkiye'de ise 229.000 TL olarak belirlendi.

Yeni siparişlerin teslimatı 2027 yılına sarkmış olsa da ilk siparişler 23 Ekim'de müşterilere teslim edilecek.

Kaynak: Macrumors