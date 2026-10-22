iPhone Duo'yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç!

YouTuber Tim Pan, iPhone Duo'nun dayanıklılığını değerlendirmek için cihazı toplam 11.500 kez katladı. Test kapsamında gerçekleştirilen katlamaların 1.000'i dondurucu soğuk koşullarda yapıldı.

IPHONE DUO'NUN KATLANMA İZİ 10 BİN KATLAMADAN SONRA BELİRGİNLEŞTİ

Tim Pan'in testinde, iPhone Duo'nun menteşe mekanizmasının dayanıklılığını koruduğu görüldü. Ancak diğer katlanabilir telefonlarda olduğu gibi cihazın ekranındaki katlanma izi zamanla daha görünür hâle geldi.

Katlanma izinde 500 katlamanın ardından hafif bir belirginleşme gözlemlenirken, 10 bin katlamadan sonra ise bu iz çok daha belirgin hale geldi.

YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

16 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone Duo'nun satışları 23 Ekim'de (yarın) başlayacak. iPhone Duo'nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 229.999 TL.