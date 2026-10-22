Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone Duo'yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç!

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, YouTuber Tim Pan tarafından 11.500 katlamadan oluşan bir teste tabi tutuldu. Testte, ekrandaki katlanma izinin özellikle 10 bin katlamadan sonra çok daha belirgin hâle geldiği görüldü.

iPhone Duo'yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç!
Enes Çırtlık

YouTuber Tim Pan, iPhone Duo'nun dayanıklılığını değerlendirmek için cihazı toplam 11.500 kez katladı. Test kapsamında gerçekleştirilen katlamaların 1.000'i dondurucu soğuk koşullarda yapıldı.

iPhone Duo yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç! 1

IPHONE DUO'NUN KATLANMA İZİ 10 BİN KATLAMADAN SONRA BELİRGİNLEŞTİ

Tim Pan'in testinde, iPhone Duo'nun menteşe mekanizmasının dayanıklılığını koruduğu görüldü. Ancak diğer katlanabilir telefonlarda olduğu gibi cihazın ekranındaki katlanma izi zamanla daha görünür hâle geldi.

iPhone Duo yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç! 2

Katlanma izinde 500 katlamanın ardından hafif bir belirginleşme gözlemlenirken, 10 bin katlamadan sonra ise bu iz çok daha belirgin hale geldi.

iPhone Duo yu 10 bin kez katladı: İşte şaşırtan sonuç! 3

YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

16 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone Duo'nun satışları 23 Ekim'de (yarın) başlayacak. iPhone Duo'nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 229.999 TL.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da 1641 yıldır durmadan akıyor! "Ayazma Suyu" gizemiAksaray'da 1641 yıldır durmadan akıyor! "Ayazma Suyu" gizemi
Ünlü fenomenin ölümünde 'korkunç' şüphe! Kayıtlar erişime engellendiÜnlü fenomenin ölümünde 'korkunç' şüphe! Kayıtlar erişime engellendi

Anahtar Kelimeler:
youtube YouTuber katlanabilir telefon iPhone Duo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.