Ipswich Town, 22 yıl aradan sonra Premier Lig'e çıktı

Ipswich, Championship'in son haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

Ipswich Town, Southampton'ın 2012'de yaşadığı başarıdan sonra iki sezonda 3. Lig'den Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. Geçen sezon üçüncü 3. Lig'den Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıktı.

Premier Lig'den 2002 yılında düştükten sonra Championship'te 17 yıl mücadele eden Ipswich, 2018-19 sezonu sonunda 62 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü. Geçen yıl tekrar Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi.





