iQOO Pad Ultra'nın kardeşi iQOO Pad Pro geliyor: İşte özellikleri

8,8 inçlik bir oyun tableti olan iQOO Pad Ultra, iQOO 16 ile birlikte Eylül ayı sonunda tanıtılmıştı. Şimdi marka, bu modelin kardeş modeli iQOO Pad Pro'ya dair ipuçlarını verdi.

iQOO PAD PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

iQOO, Weibo’da Pad Pro 8.8 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı doğruladı. GSMArena'da yer alan habere göre bu model, Pad Ultra’nın 8,8 inçlik 165 Hz OLED ekranını, 298 g ağırlığını ve 5,74 mm kalınlığını paylaşıyor. Ayrıca cihaz, Pad Ultra gibi 9.020 mAh bataryaya sahip. Soğutma sisteminde ise 30x30x3,5 mm'lik aktif fanlı bir Ice Dome sistemi, toplam 23.253 mm² ısı dağılım alanı ve üç akıllı fan hızı bulunuyor.

Farklı olanın ise yonga seti olduğu söyleniyor. İddiaya göre Pad Pro, Ultra modelindeki Extreme Gen 6 ve Q4 kombinasyonu yerine, iQOO'nun Q3 oyun yongasıyla eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5'ini kullanıyor.

iQOO PAD PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pad Pro'nun bu ayın sonlarında iQOO Neo12 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Çin'de ön siparişler şimdiden başladı.