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iQOO Z12 Turbo'nun bazı özellikleri sızdı: Çin dışına iQOO 16R adıyla gelebilir

iQOO'nun yeni akıllı telefonu Z12 Turbo hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Çin dışında iQOO 16R adıyla satılması beklenen cihazın ekran boyutu ve kullanabileceği Snapdragon işlemci son sızıntıyla gün yüzüne çıktı. Ayrıca şirketin aktif soğutma fanı seçeneğini de değerlendirdiği belirtiliyor.

iQOO Z12 Turbo'nun bazı özellikleri sızdı: Çin dışına iQOO 16R adıyla gelebilir
Enes Çırtlık

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre, yaklaşan iQOO Z12 Turbo, 6,59 inç büyüklüğünde ve "ultra yüksek" yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Cihazın işlemci tarafında ise yeni bir Snapdragon yonga setinin kullanılması bekleniyor.

Söz konusu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 6 veya Snapdragon 8 Gen 5 Pro adıyla piyasaya sürülebileceği ifade ediliyor. Ancak yonga setinin kesin isimlendirmesi henüz netlik kazanmış değil.

IQOO 16R, EN AZ 165 HZ EKRANLA GELEBİLİR

Önceki nesilde yaşananlar dikkate alınırsa, iQOO Z12 Turbo'nun Çin dışındaki pazarlarda iQOO 16R adıyla satışa sunulması oldukça muhtemel. Nitekim Z11 Turbo modeli de diğer pazarlarda iQOO 15R adıyla satışa sunulmuştu.

Sızıntı doğru çıkarsa yeni model, seleflerinin 6,59 inç ekran boyutunu koruyacak. Bununla birlikte ekran yenileme hızında önemli bir yükseltme gündemde. Önceki nesildeki 144 Hz yenileme hızının en az 165 Hz seviyesine çıkarılabileceği belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise soğutma sistemi oldu. iQOO'nun Z12 Turbo / 16R modeline aktif soğutma fanı ekleme seçeneğini değerlendirdiği öne sürülüyor. Ancak şirketin bu özelliği nihai tasarıma dahil edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Şimdilik cihazın ekranı, işlemcisi ve soğutma sistemiyle ilgili bilgiler sızıntılara dayanıyor.

Kaynak: GSMArena
Fotoğraf iQOO Z11 Turbo'ya aittir, temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iQOO
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