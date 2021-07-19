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  4. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

19.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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