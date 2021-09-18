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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için Hakkari'de tören düzenlendi

18.09.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için Hakkari'de tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Solak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Solak'ın naaşı, memleketi Muş'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Anıl Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle polis ve askerler katıldı.

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