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İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu

13.02.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.

Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu." ifadelerini kullandı.

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