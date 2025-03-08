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  4. İran'da Serdar Dursun'u konuşuyor! Yine attı, olay oldu... 4 maçta 2 gol!

İran'da Serdar Dursun'u konuşuyor! Yine attı, olay oldu... 4 maçta 2 gol!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 09:05
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Kariyerine İran'da devam eden Serdar Dursun ligin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Chadormalu'yla karşılaştı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, maçın 15. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 kazanırken, Dursun'un performansı gündem oldu. İşte detaylar...

İran'da Serdar Dursun'u konuşuyor! Yine attı, olay oldu... 4 maçta 2 gol!

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 22. haftasında Persepolis, deplasmanda Chadormalu'yla karşılaştı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, maçın 15. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 kazandı.

Devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Persepolis sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 44 yaptı. Persepolis bu sonuçla maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

İSMAİL KARTAL ETKİSİ

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İsmail Kartal'ın görevi gelmesinin ardından ligde 5 maça çıkan Persepolis, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Persepolis'in ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

4 MAÇTA 2 GOL

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Öte yandan Serdar Dursun Persepolis formasıyla ligde çıktığı 4 maçta 2 gol atarak adından söz ettirmeyi başardı.

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İsmail Kartal Serdar Dursun son dakika
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