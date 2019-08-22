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İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'den 'savaş' açıklaması

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DÜNYA  | 22.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif çıktığı çok uluslu Avrupa turunun Norveç durağında Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) katıldığı seminerde, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'den 'savaş' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Avrupa ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle bir dizi ikili ve uluslararası meselelerle ilgili üst düzey görüşmeler yapmak üzere çıktığı üç ülkeli turnesinde Finlandiya ve İsveç’i ziyaret ettikten sonra dün Norveç’e geldi. Zarif Norveç’te yaşayan bir grup İranlı ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün başkent Oslo’da bulunan Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) bir seminere katıldı.

'KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ'

Seminerde konuşan Zarif, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi. Zarif, "Körfez’de bir savaş olacak mı? Size savaşa başlamayacağımızı söyleyebilirim, ama kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

ZARİF FRANSA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı Zarif Pazartesi akşamı Stockholm’e vardığı zaman yaptığı açıklamada Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Paris’te görüşeceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Savaş abd

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
herkese kafa tutuyorlar en sonunda ırak gıbı olucak sonları iranın
hepsi hikaye dünya ile alay ediyorlar.dolar ve altın borsasının dalgalanmasından istifade abd ve iran tabi bunların arkasındaki İsrail kasalarını dolduruyorlar.
mantıklı
Anca konuşursun icraat görelim icraat.
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