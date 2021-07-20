İran'da reformist lider Hatemi, Huzistan eyaletinde su kesintisi gösterilerindeki polisin müdahalesini eleştirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısında Arapların yoğun olduğu Huzistan eyaletindeki su kesintileri protestoları 5'inci gününe girerken ülkedeki reformist lider ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, emniyet güçlerinin göstericilere sert müdahalesine tepki gösterdi.

İran Reformist Cephe'ye ait Telegram sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada Hatemi, Huzistan eyaletindeki gösterileri değerlendirdi.

Hatemi, "Hiçbir siyasi, askeri, güvenlik veya kolluk kuvveti, kargaşaya karşı koyma bahanesiyle halka karşı şiddet, silah ve mermi kullanma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Huzistan'ın ekonomi, siyaset ve kültür yönünden ülkenin kalbi olduğuna işaret eden Hatemi, halkın yazın sıcağında suların kesilmesine tepki göstermesine haklarının olduğunu belirtti.

- Gösteriler 5'inci gününde devam ediyor

Çarşamba akşamı başlayan gösteriler bugün (19 Temmuz günü akşamı) da devam etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da zaman zaman emniyet güçlerinin silah ve göz yaşartıcı gaz kullandıkları buna karşın eylemcilerin de taşla karşılık verdikleri görülüyor.

Aynı kentte emniyet güçlerine ait bir aracın ateşe verildiği ve açılan ateş sonucu eylemcilerden yaralıların olduğu gelen haberler arasında.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan gösteriler dün akşam da daha kalabalık grupların katılımıyla devam etmişti. Emniyet güçleri gösterilere müdahale etmişti.

Olaylarda en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

