YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İran'da reformist lider Hatemi, Huzistan eyaletinde su kesintisi gösterilerindeki polisin müdahalesini eleştirdi

İran'da reformist lider Hatemi, Huzistan eyaletinde su kesintisi gösterilerindeki polisin müdahalesini eleştirdi

20.07.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da reformist lider Hatemi, Huzistan eyaletinde su kesintisi gösterilerindeki polisin müdahalesini eleştirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısında Arapların yoğun olduğu Huzistan eyaletindeki su kesintileri protestoları 5'inci gününe girerken ülkedeki reformist lider ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, emniyet güçlerinin göstericilere sert müdahalesine tepki gösterdi.

İran Reformist Cephe'ye ait Telegram sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada Hatemi, Huzistan eyaletindeki gösterileri değerlendirdi.

Hatemi, "Hiçbir siyasi, askeri, güvenlik veya kolluk kuvveti, kargaşaya karşı koyma bahanesiyle halka karşı şiddet, silah ve mermi kullanma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Huzistan'ın ekonomi, siyaset ve kültür yönünden ülkenin kalbi olduğuna işaret eden Hatemi, halkın yazın sıcağında suların kesilmesine tepki göstermesine haklarının olduğunu belirtti.

- Gösteriler 5'inci gününde devam ediyor

Çarşamba akşamı başlayan gösteriler bugün (19 Temmuz günü akşamı) da devam etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da zaman zaman emniyet güçlerinin silah ve göz yaşartıcı gaz kullandıkları buna karşın eylemcilerin de taşla karşılık verdikleri görülüyor.

Aynı kentte emniyet güçlerine ait bir aracın ateşe verildiği ve açılan ateş sonucu eylemcilerden yaralıların olduğu gelen haberler arasında.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan gösteriler dün akşam da daha kalabalık grupların katılımıyla devam etmişti. Emniyet güçleri gösterilere müdahale etmişti.

Olaylarda en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
PARTNERHüsnü Çoban'ın yerine bomba isim!Hüsnü Çoban'ın yerine bomba isim!
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anahtar Kelimeler:
İran

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.