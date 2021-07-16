İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle halk sokağa çıkarak gösteri düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Huzistan eyaletinin Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentleri içme suyu kesintileri nedeniyle gösterilere sahne oldu.
Göstericilerin bazı kentlerde sokaklarda lastikler yaktıkları ve polisin gösterilere müdahale ettiği belirtiliyor.
Yaz aylarında hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkan eyalette çoğunlukla Araplar yaşıyor.
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