YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

16.07.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle halk sokağa çıkarak gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Huzistan eyaletinin Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentleri içme suyu kesintileri nedeniyle gösterilere sahne oldu.

Göstericilerin bazı kentlerde sokaklarda lastikler yaktıkları ve polisin gösterilere müdahale ettiği belirtiliyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkan eyalette çoğunlukla Araplar yaşıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
İran

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.