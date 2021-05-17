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  4. İran'dan gelen turistler Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 4 dilde pankartlarla karşılanacak

İran'dan gelen turistler Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 4 dilde pankartlarla karşılanacak

17.05.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gümrük kapısının yarın geçişlere açılacağını duyurdu

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı yarın açılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapısının 18 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.

Son 72 saat içinde yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan İranlıların ülkeye giriş yapabileceğini belirten Bilmez, gümrük kapısının açılmasının hayırlı olmasını diledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17 Mayıs'tan sonra gümrük kapısının yeniden hizmete gireceği müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Gümrük kapısının açılmasının bölgede çok olumlu karşılandığını ifade eden Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Esnafımız dört gözle bu kararı bekliyordu. Büyük bir heyecan var. İnşallah yarından itibaren İranlı turistleri ağırlamaya başlayacağız. Kontrollü bir giriş olacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına büyük oranda uyulması sağlanacak. Esnafımız uzun zamandır çok sıkıntılı günler yaşıyordu. Ekonomik yönden Van, Kapıköy'e bakıyor. Bu karar inşallah esnafımız için bir can suyu olur. Genç işsizler için umut olur. Biz de yarın Türkçe, Farsça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde hoş geldiniz yazılı pankartlarla misafirlerimizi karşılayacağız."

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