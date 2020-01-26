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Traktör taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Traktör taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan sağ olsun, Türkiye başın sağ olsun" ifadeleriyle tezahüratta bulundu.

Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in 1 Kasım 2019'da karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi iran Traktör Futbol Kulübü

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