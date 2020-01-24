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İranlı acenteler Van’da bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 24.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, TÜRSAB, VANODER ve Elite World Van Hotel öncülüğünde İranlı acentelere yönelik info düzenlendi.Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Abdurrahman Erfidan, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, Elite World Van Hotel Satış Müdürü Salih Çiftçi ile İranlı acente yetkilileri katıldı.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, TÜRSAB, VANODER ve Elite World Van Hotel öncülüğünde İranlı acentelere yönelik info düzenlendi.
Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Abdurrahman Erfidan, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, Elite World Van Hotel Satış Müdürü Salih Çiftçi ile İranlı acente yetkilileri katıldı. Van’ın tanıtımı ile ilgili yapılan konuşmaların ardından kentin tarihi yerleri ve güzelliklerini anlatan video gösterimi ile devam etti. Soru cevap ile süren program, ikram ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.
Toplantının ardından bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Satış Müdürü Salih Çiftçi, son dönemlerde azalan İran pazarını tekrar canlandırmak adına böyle bir organizasyonun düzenlendiğini ifade ederek, “Daha önce hiç Van’a gelmemiş İranlı acenteleri ilimize davet ederek, Van turizmini canlandırmak istedik. İran’ın Şiraz, Damğan, Meşhed, Isfahan, Kirman ve Tahran şehirlerindeki 30 acenteyi üç gün boyunca ilimizde ağırladık. Yaklaşık 50 acente yetkilisinin katılım sağladığı infoda ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini ve güzelliklerini video eşliğinde anlattık. Amacımız ilimizin ve ülkemizin turizmine katkı sağlamak ve daha önce ilimizi görme imkanı bulmayan İranlı acentelere bu imkanı sağlamaktır. Ben bu anlamda verdiği desteklerden ötürü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, TÜRSAB’a VANODER’e teşekkür ediyorum” dedi.

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