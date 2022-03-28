İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu

Aksaray'da yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yapılcan köyünde çiftçiler, yerde hareketsiz yatan flamingoyu gördü. Kanadından yaralandığı için uçamayan flamingonun yaşadığını anlayan vatandaşlar, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Öte yandan, flamingonun, İranlı kuş bilimcilerce takibinin yapıldığı ve ayağında çip olduğu öğrenildi.



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