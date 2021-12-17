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Ireland Baldwin son paylaşımıyla tepki çekti! Kalçasını paylaşınca...

17.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası yanlışlıkla sette yönetmeni öldüren Ireland Baldwin yaşananlardan sonra kendini hızlıca toparladı. İddialı pozlarına devam eden güzel model aldığı kiloları vermek için bir adım attı.

Ireland Baldwin son paylaşımıyla tepki çekti! Kalçasını paylaşınca...

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin babasının yaşadıkları sonrasında paylaşımlarına bir süre ara vermişti. Güzel modelin arası kısa sürdü.

Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Ireland Baldwin son paylaşımıyla şoke etti. Baldwin eski formuna dönmek için bir adım attı atmasına ama paylaşımı takipçileri tarafından yersiz bulundu.

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Güzel model kalçalarına inceltme için masaj yaptırdığı anları her detayıyla paylaştı. Baldwin paylaşımında "Bu tatil sezonunda kendime hediye veriyorum. Sadece birkaç seanstan sonra sonuçlarımdan çok etkilendim. Gerçekten yeni yıla geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çalışmalarıma geri dönmem ve doğru beslenmem için kesinlikle bana motivasyon verdi. Spor salonuna geri dönmeden önce güçlenmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim" dedi.

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Ünlü modelin bu paylaşımına "Bu kadarına gerek var mı?" yorumları yağdı.

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Ireland Baldwin
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