2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de minik Ebrar olmuştu.

Programın konuşulan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde henüz 3 yaşındaydı. Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide boy gösterdi.

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede yer alan Ebrar Demirbilek son olarak Efes'in Sırları filminde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Kutu bebek Ebrar'ın adı son dönemde 'Deniz Kızı Marmara' filmiyle anılmaya başlanmıştı.

Ancak filmin okuma provasında Ebrar Demirbilek’in yerine Nisa Sofia Aksongur’un yer aldığı öğrenildi.