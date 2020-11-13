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İrem Derici Brezilyalı modelle sarmaş dolaş

13.11.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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İrem Derici Brezilyalı modelle sarmaş dolaş

Pop müziğin şarkılarıyla kadar olduğu renkli kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan yeni nesil starı İrem Derici iki şarkıdan oluşan Maxi Single’ı 'Senin Hastan'ı yayınladı.

İrem Derici'nin 'Senin Hastan isimli şarkısının sözü Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a aranjesi ise Onur Özdemir’e ait, Maxi Single’ın ikinci şarkısı 'Güz Dönümü'. İkinci şarkının söz, müziği ve aranjesi Onur Özdemir imzası taşıyor. Ayrıca maxi single da 'Senin Hastan' isimli şarkıya Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir remix bulunuyor.

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Geçtiğimiz günlerde çıkış parçası 'Senin Hastan’a Murat Joker yönetmenliğinde klip çeken Derici'ye klipte Brezilyalı Diogo Fedrizzi eşlik etti.

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Klipte oldukça samimi görüntüler veren İrem Derici şarkısıyla olduğu kadar cesur görüntüleriyle de adından sıkça söz ettirecek. İstanbul Büyük Londra Otelinde çekimleri yapılan klip 12 saat sürdü.

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En son iki sene önce sıfır bir şarkı çıkardığını dile getiren Derici bu maxi single için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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