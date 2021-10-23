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İrem Derici, Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! Aldatıldı mı?

23.10.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici ile Cem Belevi’nin bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi’nin İrem Derici’yi aldattığı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası İrem Derici ilk kez konuştu.

İrem Derici, Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! Aldatıldı mı?

Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici’yle anılmıştı. İlk başlarda ilişkileri reddeden “8 yıllık arkadaşız” diyen çift, son olarak Cem Belevi’nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenmişti.

Geçtiğimiz gün ise Cem Belevi’nin İrem Derici’yi aldattığı öne sürüldü. İrem Derici, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktığı ve ayrıldığı Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu. Serdar Ortaç konserine giden şarkıcı, açıklamalarıyla şaşırttı.

Cem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalıCem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalı

Snob Magazin'in haberine göre; Belevi'yle ilgili sorulara, "Cevabı bende olan bir konu değil. Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. "Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim" demiştim" açıklamasını yaptı.

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Derici, "Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?" sorusuna ise, "Takipleşmeyi bırakmadık. Şimdi Serdar Ortaç konserini izlemeye gidiyorum" cevabını verdi. Derici ile Belevi'nin sosyal medyadan takipleşmediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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