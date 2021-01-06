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İrem Derici: Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım

06.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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İrem Derici: Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan ünlü popçu İrem Derici, "Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Exxen'de Konuşanlar programına konuk olan 33 yaşındaki Derici son yaptığı cinsellik itirafla ağızları açık bıraktı.

İrem Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını itiraf etti.

'ANNEM ODAYA GİRİP GÖRDÜ!'

Evdekilerin şüphelenmemesi için yaptıklarını anlatan Derici "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım. Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım" dedi.

Annesinin kendisini gördüğünde yaptığını Derici "Annem de bana bakakaldı sonra da kaçtı" sözleriyle anlattı.

İrem Derici'nin itirafına programda şahit olan Hasan Can Kaya ise bir şey diyemeden seyircilerden alkış istedi.

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