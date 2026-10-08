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Can Yaman son görüntüsüyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

‘Erkenci Kuş’ ve ‘İnadına Aşk’ dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek Türkiye’den ayrıldı. Oyuncu, kariyerini İtalya’da sürdürme kararı aldı. Ünlü isim şimdi de son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Can Yaman son görüntüsüyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Ünlü isim şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Can Yaman, yıllardır kendisiyle özdeşleşen uzun saç ve sakal imajında radikal bir değişikliğe giderek yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Can Yaman son görüntüsüyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 1

Ünlü oyuncu saçını da sakalını da kestirdi. Can Yaman'ın son görüntüsü takipçilerini şaşırtmaya yetti.

Can Yaman son görüntüsüyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 2

YORUM YAĞDI
Can Yaman'ı görenler; 'Bambaşka biri', 'Tanıyamadım', 'Sana ne olmuş?', 'Sanki bu başka biri' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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