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İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

23.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alelade Show'a konuk olan İrem Derici, Doğu Demirkol'un "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Derici aldığı ahlaksız teklifi açıkladı.

İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show'a İrem Derici konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programa ise İrem Derici'nin itiraf gibi cevapları damga vurdu.

Attığı her adımla gündem olmayı başaran İrem Derici, programın hazır cevap bölümünde "Hiç ahlaksız teklif aldın mı? sorusuna "Aldım" cevabını verdi.

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Doğu Demirkol aldığı cevap üzerine "Öyle sosyal medyada değil, ciddi ciddi karşına geçip biri böyle bir teklifte bulundu mu?" sorusunu tekrar yöneltti.

Derici "Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında. En ilgincini söyleyeyim: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro" yazmışlar" dedi.

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