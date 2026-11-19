90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Pınar Aylin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Aşk Tesadüfleri Sever filminin galasına kızı Maya ile birlikte katıldı. Uzun zamandır gözlerden uzak büyüyen Maya'nın son hali ve güzelliği geceye damga vurdu.

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Pınar Aylin, katıldığı galada kızı Maya ile objektiflere poz verdi. Anne-kızın birlikte görüntülendiği gecede Maya, zarif tarzı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

KIZI MAYA'NIN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Yıllar içinde büyüyen Maya'nın son hali, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Annesine galada eşlik eden genç kızın güzelliği ve Pınar Aylin'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "İkizini doğurmuş" yorumları yapıldı.



Maya'nın annesinin boyunu geçtiği de gözlerden kaçmadı.

Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu'nun Özel İzmir Amerikan Koleji mezunu olduğu ve şimdi Bilgi Üniversitesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü okuduğu biliniyor.