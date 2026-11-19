Son olarak başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "A.B.İ." dizisinde "Tahir Hancıoğlu" karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu sakin bir hayat sürüyor.

Usta oyuncu son dönemde ise yaşamı için aldığı kararla anılıyor. ajansıyla yaptığı anlaşma gereği Bodrum'da misafirhanede kalan Tarık Papuççuoğlu "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler” demişti.

Öykü Cengiz’in televizyon programına konuk olan oyuncu “Bodrum’da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.



"MÜLKLERİ ÇOCUKLARIMA DAĞITTIM"

Mal varlığını çocuklarına devrettiğini söyleyen oyuncu, “Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim” diye konuştu.