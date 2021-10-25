İrem Derici'den bomba itiraf! "Beni beğeniyor diye... Pislik"

Yaptığı açıklamalar, giydiği kıyafetler ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, Bize Kaldı programına katıldı.

İrem Derici kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyleyerek "Herkese paraları geri gönderdik. Biri 25 TL göndermiş. Niyeti çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş filan. Gerizekalı bu nasıl bir pislik. Ben ona geri atıyorum o bana atıyor. Hesabımı filan kapattık" dedi.

İrem Derici açıklamalarına devam etti. Tüm yaz yaptığı flörtleri anlatan Derici, Z kuşağından biriyle de takıldığını itiraf etti.

Derici dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.

