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İrem Derici'den bomba itiraf! "Beni beğeniyor diye... Pislik"

25.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla olay olan şarkıcılardan biri olan İrem Derici Bize Kaldı programına konuk oldu. İrem Derici kendisinden hoşlanan birinin hesabına 25 bin TL gönderdiğini söyledi.

İrem Derici'den bomba itiraf! "Beni beğeniyor diye... Pislik"

Yaptığı açıklamalar, giydiği kıyafetler ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, Bize Kaldı programına katıldı.

İrem Derici kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyleyerek "Herkese paraları geri gönderdik. Biri 25 TL göndermiş. Niyeti çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş filan. Gerizekalı bu nasıl bir pislik. Ben ona geri atıyorum o bana atıyor. Hesabımı filan kapattık" dedi.

İrem Derici açıklamalarına devam etti. Tüm yaz yaptığı flörtleri anlatan Derici, Z kuşağından biriyle de takıldığını itiraf etti.

Ekran Alıntısı

Derici dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.

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İrem Derici
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