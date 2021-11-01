İrem Derici'den Cem Belevi tepkisi: Kusacağım...

İrem Derici, önceki gün Kıbrıs konseri öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. 1500 kişilik salonu ful dolduran şarkıcı, bunun sevincini yaşarken hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın ile atışması hakkında konuşan Derici, "O benim canımdır. Onu çok severim. Benim ona sevgimin veya saygımın önüne geçemez bu konular ama o arada beni üzdüğü için böyle bir muhabbet oldu. Demet benim hem üstadım, hem de çok sevdiğim biri" dedi.

Son zamanlarda adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Cem Belevi'yi de Instagram'dan silen İrem Derici, bu konunun hatırlatılması üzerine “Artık kusacağım bu konudan. Bırakın Cemi, memi. Eski sevgilim ben izlemeye gelmiş bu akşam onu kovalayın. O konular geride kaldı. Zaten aramızda da bir şey olmamıştı” dedi.

