İrem Derici'den Cem Yılmaz dedikodusu! 'Son ilişkisinin bitmesi yeni...'

İrem Derici, kendi YouTube kanalı için dokuz yıldır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Son duyduğun dedikodu?" sorusuna, "Cem Yılmaz... Son ilişkisinin bitmesi yeni birinin başlaması. Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum çok da yakın hissediyorum kendimi... Hoşlandığım insanı bağlarım kendime. O karizma başka bir şey ama Cem Bey kadar aktif kullanamıyorum. Benim de kendime göre utangaçlığım var" yanıtını verdi.

Derici, "Seni anlatan şarkı" sorusuna ise, "Sezen Aksu'nun 'Yanmışım Sönmüşüm Ben'... Yaşamak dediğin üç beş kısa andan ibaret. Ben istediğim gibi yaşıyorum kim ne düşünür diye düşünmüyorum ben öldükten sonra insanlar ağıt yakmasın gülsünler istiyorum. Geri zekâlı kadın şurada da şunu yapmıştı desinler. Kimse ağlamasınlar" cevabını verdi.

'HIRSIZLIK YAPMAK İSTERDİM'

Şarkıcı, "Asla duyulmayacağını bilsen ne suç işlerdin?" sorusuna, "Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve yada odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar. Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum... Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar" yanıtını verdi.

