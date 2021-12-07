İrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız

Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. Ünlü şarkıcı İrem Derici de kırmızı halı şıklığının yaşandığı geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı.

"BİRLİKTELİK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz" dedi. Sözlerini sürdüren Derici, "Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" itirafıyla güldürdü.

"DEĞİŞİK DEKOLTELER DENEMEYİ SEVİYORUM"

İddialı kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız. Beton dericiyim ben. Değişik dekolteler denemeyi seviyorum" dedi. (SnobMagazin)

