MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız

İrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız

07.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı. Törenden önce eski sevgilisiyle kamera karşısına geçen Derici iddialı dekolteleriyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

İrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız

Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. Ünlü şarkıcı İrem Derici de kırmızı halı şıklığının yaşandığı geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı.

"BİRLİKTELİK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz" dedi. Sözlerini sürdüren Derici, "Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" itirafıyla güldürdü.

İrem Derici "Gönülsüz sansür" notuyla paylaştıİrem Derici "Gönülsüz sansür" notuyla paylaştı

"DEĞİŞİK DEKOLTELER DENEMEYİ SEVİYORUM"

İddialı kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız. Beton dericiyim ben. Değişik dekolteler denemeyi seviyorum" dedi. (SnobMagazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddiaBuluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddia
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
Yasmin Erbil mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!Yasmin Erbil mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.