İrem Derici "Gönülsüz sansür" notuyla paylaştı

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen İrem Derici yine olay oldu. Geçtiğimiz gün Altın Kelebek'ta aldığı ödüllerle sosyal medyayı sallayan İrem Derici kırmızı halı kıyafetiyle de beğeni toplamıştı.

Derici geceden sonra sahneye çıktı. Mavi göğüs dekoltesi olan bir elbise giyen Derici tüm gece izleyicilerini coşturdu.

İrem Derici sahneye çıkmadan önce ise "Gönülsüz sansür" notuyla bir pozunu paylaştı.

Derici daha önce kostümünün dekoltesini fazla bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt vermişti.



