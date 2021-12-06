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İrem Derici "Gönülsüz sansür" notuyla paylaştı

06.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici sahne kostümleriyle olay oluyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken Derici yine şaşırtmadı. Bu sefer 'Gönülsüz sansür' notuyla paylaştı.

İrem Derici "Gönülsüz sansür" notuyla paylaştı

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen İrem Derici yine olay oldu. Geçtiğimiz gün Altın Kelebek'ta aldığı ödüllerle sosyal medyayı sallayan İrem Derici kırmızı halı kıyafetiyle de beğeni toplamıştı.

Derici geceden sonra sahneye çıktı. Mavi göğüs dekoltesi olan bir elbise giyen Derici tüm gece izleyicilerini coşturdu.

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İrem Derici sahneye çıkmadan önce ise "Gönülsüz sansür" notuyla bir pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Derici daha önce kostümünün dekoltesini fazla bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt vermişti.

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İrem Derici
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