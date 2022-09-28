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İrem Derici'den esprili 'güzellik ortalaması' paylaşımı! "İş başa düştü"

28.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine ara vermeden devam ederken, geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir sessizliğe gömülmüş ve hayranlarını meraklandırmıştı. Ünlü isim yaptığı sosyal medya paylaşımında "Sesin soluğun neden çıkmıyor iki gündür diye soran çok. Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum." diyerek rahatsız olduğunu açıklamıştı. Durumu iyileşen ünlü şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

İrem Derici'den esprili 'güzellik ortalaması' paylaşımı! "İş başa düştü"

Sevilen sanatçı İrem Derici, sosyal medyada aktifliğini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçı, birkaç günlük sessizliğinin sebebini takipçileriyle paylaşmış ve hasta olduğunu açıklamıştı.

İREM DERİCİ'DEN ESPRİLİ 'GÜZELLİK ORTALAMASI' PAYLAŞIMI!

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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Son olarak hastalandığını açıklayan şarkıcı, "Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum. Ateşim yüksek." diyerek sevenlerini korkutmuştu.

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"Cidden hastalık bahanesiyle bile dinlenmek iyi geliyor." diyen ve konserlerine devam edeceğinin sinyalini veren ünlü şarkıcı, bu kez iyileştiğini esprili bir paylaşımla duyurdu.

"NAZARDAN BIKTIM AMA GÜZELLİK ORTALAMASINI ARTTIRMAK İÇİN..."

"Nazardan bıktım ama güzellik ortalamasını arttırmak için dışarı çıkmak zorundayım" yazan bir tweeti hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, altına espirili bir şekilde "Yani iş başa düştü. İyileştim de çok şükür." yorumunu ekledi.

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