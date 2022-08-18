İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

Hadi Çal, Okyanus, Kanunlar Gibi parçalarıyla iyi bir çıkış yakalayan Derya Uluğ, sosyal medya pozlarıyla kendisine hayran bırakıyor. Makyajsız pozunu paylaşan Uluğ, güzelliğiyle dikkat çekti.
36 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, bu defa makyajsız pozuyla dikkat çekti.
O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
Geçtiğimiz gün teknede verdiği poz ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı.
İrem Derici, Derya Uluğ'un teknede çömelerek verdiği poz hakkında, "3. fotoğrafı bastırıp evime asarım bak çok iyi" yorumunu yaptı.
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