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  4. İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

18.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birden fazla hit parçayla müzik piyasasında etkin rol oynayan Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da kendisinden söz ettiriyor. Tatil paylaşımlarına tam gaz devam eden başarılı şarkıcı, cesur pozuyla büyüledi.

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

Hadi Çal, Okyanus, Kanunlar Gibi parçalarıyla iyi bir çıkış yakalayan Derya Uluğ, sosyal medya pozlarıyla kendisine hayran bırakıyor. Makyajsız pozunu paylaşan Uluğ, güzelliğiyle dikkat çekti.

MAKYAJSIZ POZ VERDİ

36 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, bu defa makyajsız pozuyla dikkat çekti.

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İREM DERİCİ'DEN ÖVGÜ ALDI

Geçtiğimiz gün teknede verdiği poz ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İrem Derici, Derya Uluğ'un teknede çömelerek verdiği poz hakkında, "3. fotoğrafı bastırıp evime asarım bak çok iyi" yorumunu yaptı.

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

İrem Derici'den övgüyü almıştı! Şarkıcı Derya Uluğ makyajsız poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ İrem Derici
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