İrem Derici'den şaşırtan aşk itirafı: Aylardır sizi yiyorum

34 yaşındaki sevilen şarkıcı İrem Derici şarkıları kadar sosyal medyada paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Derici, önceki gün Twitter hesabı üzerinden aşk hayatıyla ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı.

İREM DERİCİ'DEN AŞK HAYATI İTİRAFI!

İrem Derici Twitter üzerinden kendisini etiketleyerek "Şansım İrem Derici'nin aşk hayatı gibi hiç yolunda gitmiyor. Bu nasıl şanssızlık." yazan takipçisine iddialı bir cevap verdi. Derici, sürekli gündeme gelen ilişki konusuyla ilgili "Yoo gidiyor ben ayakta sizi yiyorum aylardır" yanıtını verdi.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve binlerce beğeni alan Derici, son olarak da ayna karşısında verdiği pozla gündeme geldi. Fiziği ile dikkat çeken Derici, sütyenli fotoğraf çekip paylaşımına da "Masallara inanma ama bizim fantezilerimiz var" notunu düştü. Takipçileri başarılı şarkıcının paylaşımı için "Bizim kız elden gidiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.



