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Anne olamayacak mı? İrem Derici'den şaşırtan çocuk itirafı: "Şansımı kaybettim..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 18:09
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Saba Tümer'in YouTube kanalında Saba Tümer'le Bu Yaz isimli programına katılan ünlü şarkıcı İrem Derici'den çocuk itirafı geldi. Derici, "Ben şansımı kaybettim." sözleriyle çocuk sahibi olamayacağını söyledi.

Anne olamayacak mı? İrem Derici'den şaşırtan çocuk itirafı: "Şansımı kaybettim..."

Şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı İrem Derici, dobralığı ve yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündemini meşgul eden bir isim. Geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı. Ani bir kararla Atakan ile yollarını ayırarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başlamıştı.

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ŞAŞIRTAN ÇOCUK İTİRAFI!

İlişkileriyle gündeme gelen ünlü isim şimdi de çocuk itirafıyla herkesi şaşırttı. Saba Tümer'in YouTube kanalındaki Saba Tümer'le Bu Yaz isimli programda samimi açıklamalar yaptı.

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İrem Derici, istese de çocuk sahibi olamayacağını itiraf etti. Ünlü şarkıcı "Benim istesem de çocuğum olmuyor. Rutin bir kontrole gittim. Doktorum 'Geçen sene aşırı yumurtluyordun şu an yumurtlamıyorsun. 2-3 tane gözüküyor. Eğer ileride çocuk isteğin varsa bizim bunları dondurmamız lazım.' dedi. Evlilik düşünmüyorum, çocuk istemiyorum ama insan bir korku içine giriyor." dedi.

"ŞANSIMI KAYBETTİM"

Yoğun konser temposunda olduğu için yumurtalıklarını dondurmadığını söyleyen Derici, "Düşündüm, o süreçten bahsettiler, aşırı hormon takviyesi alıyorsun. O sene onu yapamadım, ben şansımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

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İrem Derici
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