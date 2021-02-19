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İrem Derici'den 'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

19.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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İrem Derici'den 'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

"Mastürbasyon yaparken anneme yakalandım" itirafıyla dikkat çeken İrem Derici hayranlarıyla soru cevap yaptı. Gelen seks sorusuna Derici'nin verdiği yanıt güldürdü.

Sosyal medya paylaşımları ve polemikleriyle gündem olan İrem Derici takipçileriyle soru cevap yaptı. Yine verdiği yanıtlarla olay olan Derici'ye gelen seks sorusu ise güldürdü.

Bir takipçisi İrem Derici'ye "Seks her yaşta önemli mi" diye sordu. İrem Derici'nin yanıtı ise Haydar Dümen'li oldu.

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Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici açıklamalarıyla olay olmuştu. Derici mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatarak sosyal medyanın gündemine girmişti.


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