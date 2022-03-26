İrem Derici gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çiftin mutlulukları ise kısa sürdü. Çift, Hollanda tatili dönüşü ayrılık kararı aldı.

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikiliden İrem Derici, konser için soluğu Hatay'da aldı. Antakya'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı bir elbise tercih etti.

İddialı elbisesi ile konser sonrası verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Derici, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.



