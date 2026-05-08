Kobra Murat kızı Sergül'ü paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler kızı Sergül ile gündeme geldi. Kızıyla birlikte video çekip paylaşan ünlü isim gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kobra Murat kızı Sergül'ü öve öve bitiremedi. Kızı için 'Evimdeki en başarılı insan' diyen Kobra Murat kızından şöyle bahsetti; 'Hem üniversite okuyor, hem güzellik merkezinde staj görüyor aynı zamanda yine başarılı olduğunu kanıtladı bugün ehliyeti geldi.'

'O benim gülüm, bülbülüm, nefesim, aşkım, o benim gururum. Hayalleri gerçek olsun.' dedi.

Sergül ise 'Bunları yapmamın arkasında sen varsın sen olmasan hiçbir şey yapamam' diyerek babasının elini öptü. Baba kız arasındaki bu diyalog takdir topladı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Başarıların daim olsun', 'Pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz terbiyeli alçak gönüllü', 'Maşallah babayla kıza Allah nazarlardan saklasın', 'İçimiz ısındı' gibi yorumlar yapıldı.