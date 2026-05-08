Seray Kaya Sultana için direk dansı eğitimi aldı! Prova görüntülerine yorum yağdı

Yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği senaryosunu Erdi Işık’ın yazdığı “Sultana” filmi geçtiğimiz günlerde 45. İstanbul Film Festivali kapsamında Beyoğlu’ndaki Atlas 1948’te ilk gösterimini yaptı.

Yakın zamanda vizyona girmesi beklenen Sultan filmi pavyonda çalışan yedi farklı direk dansçısı kadının hayat hikayelerini ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen’in üstlendiği filmde Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer de yer alıyor.

PROVA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Filmde Tülay karakterine hayat veren Seray Kaya yeni projesinin prova görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Direk dansı eğitimi alan Kaya bacağındaki morlukları da gizlemedi.

Kaya, film öncesi aldığı derslerde yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini de dile getirmişti.