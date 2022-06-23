İrem Derici göğüsleriyle ilgili soruyu pas geçmedi! "Parayla..."

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem oldu.

İrem Derici paylaşımına "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazdı.

Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdı.

İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.

