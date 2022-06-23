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İrem Derici göğüsleriyle ilgili soruyu pas geçmedi! "Parayla..."

23.06.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi tarafından aldatılan ve aşk acısını sosyal medyada yaşayan İrem Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaştı. İrem Derici'nin verdiği poz sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Derici'nin memelerine dair yorum yapınca ünlü şarkıcı bu yoruma yanıt verdi.

İrem Derici göğüsleriyle ilgili soruyu pas geçmedi! "Parayla..."

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem oldu.

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İrem Derici paylaşımına "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazdı.

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Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdı.

İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.

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İrem Derici
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