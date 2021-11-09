İrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

İrem Derici konserden bir pozunu paylaşarak "4Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.im diye memintoma mikrofon uzatıyorum" dedi.



