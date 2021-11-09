MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti

İrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti

09.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Derici göğüslerine 4000 Euro harcadığını söyledi.

İrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...

İrem Derici konserden bir pozunu paylaşarak "4Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.im diye memintoma mikrofon uzatıyorum" dedi.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyorBerdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İlk mahkeme deneyimim kira yüzünden oldu!İlk mahkeme deneyimim kira yüzünden oldu!
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

MÜSİAD'dan asgari ücret önerisi

MÜSİAD'dan asgari ücret önerisi

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yeni uygulama 81 ilde bugün başladı

Yeni uygulama 81 ilde bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.