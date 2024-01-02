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  4. İrem Derici kamera açıp yeni sevgilisinin dudaklarına yapıştı

İrem Derici kamera açıp yeni sevgilisinin dudaklarına yapıştı

02.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la iki ay önce ayrılan popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni aşka yelken açtı. Sevgilisiyle kamera açan Derici bir anda sevgilisinin dudaklarına yapışınca yine olay oldu.

Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. İrem Derici geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Aileye de giren Derici'nin büyük aşk yaşadığı Atakan ile ani ayrılığo ise herkesi şaşırtmıştı.

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Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisiyle pozlarını sık sık paylaşan Derici son olarak kamera açıp aşka geldi.

Kamerayı açıp sevgilisinin dudaklarına yapışan İrem Derici sosyal medyada da adından söz ettirdi.


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