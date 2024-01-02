İrem Derici kamera açıp yeni sevgilisinin dudaklarına yapıştı

Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. İrem Derici geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Aileye de giren Derici'nin büyük aşk yaşadığı Atakan ile ani ayrılığo ise herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisiyle pozlarını sık sık paylaşan Derici son olarak kamera açıp aşka geldi.

Kamerayı açıp sevgilisinin dudaklarına yapışan İrem Derici sosyal medyada da adından söz ettirdi.







