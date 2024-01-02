Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Columbia markasının fonksiyonel mont ve polarları, kışın rahatlık ve konfor arayanların favorileri arasında yer alıyor. Üstün teknolojilerle üretilen Columbia ürünleri, sizi istenmeyen soğuklardan tam anlamıyla izole ederken nefes alabilir özellikleri sayesinde terleme sorunu yaşamanızı da engelliyor. Dayanıklılığıyla dikkat çeken montlar, polarlar kış şartlarının zorlu koşullarında kullanıma uygun kumaşları sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Su geçirmez ve rüzgar geçirmez özellikleriyle her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanabileceğiniz Columbia ürünleri kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz, gelin indirimdeki ürünleri keşfedelim.

1. Çok satanlarda bir numara: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel, harika, başarılı. Teşekkürler."

"Mükemmel kalite. Sıcak ve çok hafif."

2. Columbia Erkek Powder Pass Kapüşonlu Kapitone Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Orijinal, kaliteli, fiyat performans ürünü."

"Gayet memnun kaldım, mevsimlik giyilebilecek bir mont. Sadece beden konusunda sıkıntılı bu Columbia tüm markalarda large giyiyorken ürün biraz bol geldi. Daha önce de Columbia'da başıma gelmişti. Boy 1.79, kilo 87. Large büyük geldi."

3. Columbia Kadın Cascade Ridge II Softshell Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok güzel, çok teşekkür ederim."

"Ürün Amazon Almanya’dan geldi, çok iyi sarıyor vücudu. İki adet aldım 1.70 / 65kg erkeğe s beden tam oturdu. Eşim 1.60 / 45 kg ona biraz büyük oldu. Kışın kullanmak sabırsızlıkla bekliyoruz."

4. Columbia Erkek Pike Lake Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok soğuk havalarda ideal. Suyu da emmiyor."

"Klasik Columbia kalitesi, lâkin unutmayınız kalıpları çok geniş. 88 kg, M beden bol durdu. Ona göre sipariş ediniz."

5. Columbia Kadın Benton Springs Half Snap Kazak

Kullanıcılar ne diyor?

"Columbia kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Çok şık ve güzel bir polar. Tam bedenimi aldım bir haftada geldi. Paketleme çok çok kötüydü. Şeffaf bir poşetle geldi. Paketlemenin daha kaliteli olmasını beklerdim."

"Süper, tavsiye ederim."

6. Columbia Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok başarılı bir ceket, yakası biraz büyük ama rüzgarlı havalarda koruyor."

"Bugün yağmurda test ettim. Orta şiddette yağmurda bile su almadı. Damla damla oluyor ve kayıyor."

7. Columbia Erkek Ascender Softshell Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli kargolama güzel fakat ürünü bir benden büyük aldım.. XXL aldım XL alsam tam olurdu."

"Kalıpları dar alırken ona göre alın. Ben US kalıp bekliyordum EU kalıp sanırım. Boydan sorun yok, bel ve göğüs oldukça dar."

8. Columbia Bayan Splash A Little™ Ii Su Geçirmez Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok güzel oldu harika. Üzerinizde olduğu zaman çok dikkat çekiyor.

Columbia her zaman 1."

"Small bedenini aldım oldukça kaliteli ve şık bir ürün. Henüz yağmur altında denemedim bu marka ceketin su almayacağına inanıyorum. Kargo beklenen süreden daha hızlı geldi."

9. Columbia Power Lite Erkek Yelek

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli ve hızlı kargo, beden size oranları gayet iyi."

"Yelek zevkime göre biraz uzun olmasına rağmen mükemmel kalitede."

10. Columbia Erkek Lake 22 Down Kuş Tüyü Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün orijinal, güzel, çok kalın değil, bir beden küçük alın."

"Ürün çok kaliteli. Sıcak tutuyor. Ama kalıpları çok geniş."

11. Columbia Erkek Flash Challenger Novelty

Kullanıcılar ne diyor?

"Columbia farkı. On numara beş yıldız."

"Olması gerektiği gibi."

Bu içerik 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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