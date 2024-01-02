Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Columbia markasının fonksiyonel mont ve polarları, kışın rahatlık ve konfor arayanların favorileri arasında yer alıyor. Üstün teknolojilerle üretilen Columbia ürünleri, sizi istenmeyen soğuklardan tam anlamıyla izole ederken nefes alabilir özellikleri sayesinde terleme sorunu yaşamanızı da engelliyor. Dayanıklılığıyla dikkat çeken montlar, polarlar kış şartlarının zorlu koşullarında kullanıma uygun kumaşları sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Su geçirmez ve rüzgar geçirmez özellikleriyle her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanabileceğiniz Columbia ürünleri kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz, gelin indirimdeki ürünleri keşfedelim.
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"Columbia kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Çok şık ve güzel bir polar. Tam bedenimi aldım bir haftada geldi. Paketleme çok çok kötüydü. Şeffaf bir poşetle geldi. Paketlemenin daha kaliteli olmasını beklerdim."
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"Çok başarılı bir ceket, yakası biraz büyük ama rüzgarlı havalarda koruyor."
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Bu içerik 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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