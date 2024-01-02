Minimal tasarımları ve her tarza uygun modelleriyle öne çıkan cüzdan ve kartlıklar

Günlük yaşamda erkekler için vazgeçilmez bir aksesuar olan kartlıklar, tarzınızı yansıtmanın ve kişisel eşyalarınızı düzenlemenin en pratik yollarından biri. Kartlık ve cüzdanlar kart ve nakdinizi bir arada tutarak sadece pratik bir kullanım sağlamakla kalmaz aynı zamanda günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Kişisel zevkinizi ve yaşam tarzınızı yansıtan bu küçük aksesuarlar aslında hakkınızda çok fazla şey söylüyor. Gelin kişisel stilinizi tamamlamanızı sağlayacak sizin için özenle seçtiğimiz 10 minimal kartlık ve cüzdan modeline birlikte göz atalım.

1. Her tarza uygun renk seçeneği: Modica Hakiki Deri Pisotlu Erkek Cüzdan

Kartlıkta farklı renk kullanmayı sevenler Modica markasının kahverengi, kırmızı, mavi ve taba renk seçenekleri bulunan bu cüzdanını çok sevecek. 8 adet kart bölmesi ve ehliyet kimlik gibi önemli kartlarınızı elinizin altında tutmanıza yardımcı olan bir adet şeffaf bölmeye sahip Modica marka kartlık kart bölmelerinin altındaki iki adet gizli bölmesiyle kişisel eşyalarınızı güvende tutmanızı sağlıyor. %100 birinci sınıf hakiki dana derisinden üretiliyor. El işçiliğiyle üretilen 9 x 11 x 1.5 cm boyuta sahip kartlık 60 gram ağırlığa ve yumuşak bir dokuya sahip.

Kullanıcı yorumları

“Eşime aldım çok beğendi, fiyat olarak çok makul, gerçek deri, çok bölmeli, kullanışlı bir model.Teşekkürler.”

“Dokunuş olarak hissiyatı çok güzel. Kaba durmuyor. Bir sürü kart koyma kısmı var çok kullanışlı. Kötü bir deri kokusu yok. Ben çok beğendim.”

2. Sade ve estetik: Laorentou Elegance Hakiki Deri Erkek Kartlık

Pantolon, ceket ve çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz 2 x 9.5 x 11.8 cm boyutlu Laorentou Elegance Hakiki Deri Erkek Kartlık geniş kartlık bölümleriyle kartlarınızı kolayca çıkarmanızı ve geri koymanızı sağlayan bir tasarıma sahip. Siyah rengi sayesinde her tarza uygun bir görünüm sunan kartlık hafif 110 gram ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Kartlarınızı ve paralarınızı rahatlıkla taşıyabilecek bir dizaynı bulunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Cebe gayet güzel sığıyor. kendi içinde çok fazla bölümü var. Ürün malzeme kalitesi gayet güzel.”

“Çok kaliteli ve şık, hediye yada kendiniz için harika ürün”

3. Minimalist stil: MessCollection Hakiki Deri Kartlık

Cebime sığacak kadar büyük ama sadece gerekli kartlarımı ve paramı alacağım kadar küçük bir kartlık istiyorum diyorsanız MessCollection markasının bu hakiki deri kartlığını çok seveceksiniz. Maviden tabaya, siyahtan camel rengine kadar 8 farklı seçenek sunan çıt çıtlı kapama türüne sahip yatay kartlık abinize, kardeşinize ya da sevdiklerinize alabileceğiniz şık bir hediye alternatifi. 26 gram ağırlığı ve 2 x 8.5 x 6 cm boyutuya sadece ihtiyacınız olan eşyalarınızın yanında olmasını sağlayan bir kartlık.

Kullanıcı yorumları

“Sadece kredi kartlarımı ve kimliğimi içine koyduğum kartlık cüzdanlar kullanıyordum ama yeterince gözü olmadığı için hep kartlarım kırılıyor ya da yamuluyordu. Bu tam aradığım kartlık. İçine 10 tane kart ve 6 adet banknot para çok rahat sığdı. An az 4 kart daha sığar.”

“Hem kart hem para koyarak kullanıyorum. Gayet şık bir ürün.”

4. İçi dışından büyük: Cengiz Pakel Hakiki Deri Erkek Kartlık

Yüksek kaliteli ve hakiki yumuşak deriden üretilen pürüzsüz dokulu Cengiz Pakel marka kartlık dayanıklı ve kolay bir kullanım sunuyor. Sağlam derisi ile tasarımı ilk görünümü asla kaybetmiyor. Dokuz adet kart bölmesine sahip kartlığın aynı zamanda önemli kartlarınızı koyabileceğiniz iki adet gizli bölmesi bulunuyor. Paralarınızı koyabileceğiniz iki adet bölümün yer aldığı kartlığın ehliyet ve kimlik gibi önemli kartlarınızı koyabileceğiniz şeffaf bölmesi var. Cengiz Pakel marka kartlık minimalist tasarımı ile ceket, pantolon, cep ya da küçük çantada rahatlıkla saklanabilen 8.3 x 10.3 cm boyuta sahip.

Kullanıcı yorumları

“Cüzdan küçük ve kullanışlı. Para konulan kısmı iki bölmeli. 100 tl banknot uzunluk olarak tam sığıyor. Paraların dışarı taşması gibi bir durum söz konusu değil. Cüzdana yüklü tutarlarda banknot konulmazsa ince ve ön cepte rahat taşınıyor. Kart bölmelerinin fazla olması iyi. Tavsiye ederim.”

“%100 gerçek deri. Yumuşak bir hissi var. Kredi kartları kolayca yerleşti para haznesi de yeterince geniş. Klasik cüzdanlar gibi kaba değil. Şık bir tasarım.”

5. Modern tasarım: Giftome Suni Deri Kartlık

El yapımı dikişli tasarımı bulunan Giftome Deri Kartlık minimal modern bir modele sahip. Düz desenli bir dokusu olan kartlık şık okyanus rengiyle tarzınızı tamamlayan bir aksesuar. Hafif 30 gram ağırlığa ve 2 x 7.4 x 10.7 cm boyutuyla pantolon cebine rahatlıkla sığabilen Giftome marka kartlık sağ ve sol kısmında ikişer olmak üzere toplamda dört adet kart bölümüne sahip. 1. sınıf ithal maldiv deriden üretilen kartlığı ince ve yumuşak bir dokusu bulunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Telefonda fatura makbuz ıvır zıvır taşıyanlardan değilseniz işinizi gören küçük zarif bir cüzdan. Bayıldım. Ama bana gelen renk çöl de değil savana da değil arada bir renk. (Gerçi bu daha iyiymiş). Umarım malzemesi yıpranmadan uzun süre kullanırım.”

“Ürün dikişleri kaliteli. Deri kalitesi de fiyatına göre iyi.”

6. Trzınıza renk katacak: Gön Hakiki Deri Kartlık

Lacivert ve yeşil renkteki tasarımıyla tarzınızı renklendiren Gön marka kartlık 1.sınıf hakiki deriden üretiliyor. batılı tarzda bir modeli bulunan düz desenli kartlığın herhangi bir kapama sistemi bulunmuyor. Her türlü alışveriş, ulaşım ve kimlik ile ehliyet gibi kartlarınızı koymanızı sağlayan 13 bölmesi bulunan kartlığın eni 11 cm, boyu 9 cm ve yüksekliği 1 cm. Küçük olmasına karşın 114 gram ağırlığı olan kartlığın ön kısmında bulunan çıt çıt detayı önemli kartlarınızı saklamayı sağlayan bir dizayna sahip.

7. Kendisi küçük işlevi büyük: Kindfox Vegan Suni Deri Kartlık

Bordo, kahverengi ve taba renkleriyle şık bir renk skalasına sahip Kindfox marka vegan deri kartlık yedi adet kartlık bölmesine, bir adet kağıt para bölmesine ve yeni kimliklerin boyutuna uyumlu olan iki adet ek bölmeye sahip. Yumuşak vegan deriden üretilen kartlık bir adet bozuk para bölmesiyle de adeta cüzdan işlevi görüyor. 60 gram ağırlığa sahip kartlık 11 x 8 x 2 cm boyutuyla dışarı çıkarken ihtiyacınız olan her şeyi almanızı sağlayan bir tasarımı bulunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Alırken hiç şüpheniz olmasın ki gayet şık ve rahat bir ürün, alırken tereddüt ettim fakat memnun kaldım ve çok konforlu hissettiriyor. Küçük fakat işe yararlılığı pek güzel. Uzun ömür yeter :)”

“Vegan derisi çok hoşuma gitti. İşlevselliği de çok iyi: bozuk para koyma ve bir sürü kartlık yeri olması gibi. Almanızı tavsiye ederim mekanizmalı aldım 2 tane farklı yerlerden hepsinde de kartları çıkarırken kılcal çizik atıyor o yüzden manuele geçtim.”

8. Şıklık ve işlevsellik bir arada: Gaga Hakiki Deri Erkek Kartlık ve Cüzdan

11 adet kart kapasiteli bir dizaynı olan Gaga Hakiki Deri Erkek Kartlık ve Cüzdan 1. sınıf hakiki dana derisinden üretiliyor. Siyah ve fındık rengi ile her tarza uyum sağlayabilen seçeneklere sahip kartlığın düz deri dokusu hoş bir görünüme sahip. 11 adet geniş kart koyma bölmesinin yanında nakit para bölmesi sayesinde nakit ihtiyacınızı kolayca karşılamanızı sağlayan kartlığın boyutları 10 x 7,5 cm iken cüzdanın boyutları ise 12 x 9 cm. Ürünün dayanıklılığını artıran hakiki dana derisi kullandıkça daha yumuşak hale gelen bir yapıya sahip. Estetik tasarımıyla da dikkat çeken bu kartlık ve cüzdan özel günlerde sevdiklerinize alabileceğiniz harika bir hediye seçeneği.

Kullanıcı yorumları

“Dikişleri, rengi, dokusu ve işlevselliği 10 üzerinden 10! Kardeşimin bir cüzdana ihtiyacı vardı. Bir cüzdan parasına kartlık satın almış oldum. Bu hediyemi çok beğendi. Babamın doğum gününde almayı düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim.”

“Amazon'a ve satıcıya çok teşekkürler. Siparişten 15 saat sonra cüzdan elimdeydi. Gerçekten çok hızlı bir gönderim oldu. Sipariş verirken deri olmamasından dolayı korkum vardı. Zaten deri olmasaydı iade edecektim. Ama gerçekten çok hoş ve yumuşak hakiki deri. Kupon hakkı bitmeden diğer rengini de kardeşime sipariş edeceğiz. Farklı renk ve modeller gelirse ayrıca değerlendirebiliriz.”

9. Spor ve şık: Tonny Black Deri Kumaş Cüzdan

Siyah rengiyle her kombinize uyum sağlayan tasarımıyla Tonny Black marka kartlık on adet kartınızı koymanızı sağlayan geniş bölmelere sahip. TSE standartlarına uygun olarak üretilen kartlık 11 x 9 cm ebatında. Bir adet kağıt para bölmesi ve üç adet şeffaf kimlik gözü bulunan düz desenli kartlığın deri astarı sayesinde kartlarınızı çizilmelere karşı endişe duymadan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. 1. Sınıf Suni PU deriden üretildiği için uzun ömürlü olan kartlık yırtılma ve kopmalara karşı dayanıklıdır

Deforme olmaz

10. Sportif bir görünüm: DeFacto Suni Deri Kartlık Cüzdan

Poliüretandan üretilen siyah renkli DeFacto marka suni deri kartlığın iç kısmı şeffaf kartlık koyma bölümlerinden oluşuyor. Nakit taşımayı sevmeyenlerin hoşuna gidecek bir tasarımı bulunan cüzdanın başında ve sonunda yer alan kartlık bölmeleri sıklıkla kullandığınız kartlarınızı alıp koyma imkanı sunması açısından büyük bir avantaj sağlıyor. DeFacto Suni Deri Kartlık Cüzdan günlük kullanıma uygun bir modele sahip. Çamaşır suyu ile yıkanması önerilmeyen kartlık 1 x 5 x 5 cm boyutunda ve 20 gram ağırlığında.

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