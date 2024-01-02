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  4. Fiyatı 1994 TL'ye düştü! Sportif kombinlerinizin havalı eşlikçisi Tommy Hilfiger ayakkabıda indirim

Fiyatı 1994 TL'ye düştü! Sportif kombinlerinizin havalı eşlikçisi Tommy Hilfiger ayakkabıda indirim

02.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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Ayakkabılar, tarzımızı tamamlayan en önemli aksesuarlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda şık ve rahat olmanın da en kolay yolunu sunuyor. Her adımda stilinizi yansıtmak ve konforu hissetmek istiyorsanız işte size harika bir fırsat: Tommy Hilfiger TH HI VULC CORE LOW SUEDE Ayakkabı şimdi tam 855 TL indirim ile sizleri bekliyor!

Fiyatı 1994 TL'ye düştü! Sportif kombinlerinizin havalı eşlikçisi Tommy Hilfiger ayakkabıda indirim

Hem rahatlık hem de şıklığı buluşturan Tommy Hilfiger markasının sevilen ayakkabı modelinde Günün Fırsatları'na özel kaçırılmayacak bir indirim başladı. Tam 855 TL indirimle satışa sunulan ayakkabı, rahatlık, konfor ve şıklığı bir arada arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sportif kombinlerinizi tamamlayacak, haki rengiyle tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bu ayakkabıya bir şans vermek isterseniz, detaylar aşağıda!

Tommy Hilfiger TH HI VULC CORE LOW SUEDE Ayakkabı

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Üst kısmında süet malzeme kullanılan Tommy Hilfiger TH HI VULC CORE LOW SUEDE Ayakkabı'nın tabanı vulkanize malzemeden yapılmıştır. Düşük topuklu, düz bir tabana sahip olan ayakkabı, rahat bir yürüyüş deneyimi sunar. Basit ve minimalist bir tasarıma sahip olan bu model, her tarz ve kıyafetle uyum sağlar. Ayakkabının iç kısmı yumuşak bir astar ile kaplanmıştır. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda da rahatlık sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ve Tommy Hilfiger süper rahat."

  • "Çok kaliteli ayakkabılar."
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Bu içerik 2 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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