İrem Derici kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbo Show'un yılbaşı konuğu İrem Derici'nin hayatı ve biyografisi!

İrem Derici, İbo Show yılbaşı özel programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İbo Show yılbaşı özel programı öncesi ünlü sanatçı hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, İrem Derici kimdir? İşte İrem Derici hakkında merak edilenler...

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında dünyaya geldi.

Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesinin Jade Ediz, babasının ise Hulusi Derici olduğu bilinmektedir. Ayrıca Derici’nin Cemre adında bir kız kardeşi vardır.

4 yaşındakiyken org çalmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarının Piyano bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı ise O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılmasıyla gerçekleşir. Derici yarışmanın ardından 2012 yılında çıkardığı tekli çalışması olan ‘’Bensiz Yapamazsın’’ ile şarkı piyasasına ilk adımını atar. 2014 yılında çıkan ‘’Kalbimin Tek Sahibine’’ isimli şarkısıyla büyük bir başarı elde eder.

İBO SHOW'UN KONUĞU İREM DERİCİ'NİN ALBÜM VE ŞARKILARI

2012 – Bensiz Yapamazsın (Single)

2013 – Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

2013 – İki (Maxi Single)

2014 – Neredesin Sen (Single)

2014 – Kalbimin Tek Sahibine (Single)

2014 – Üç (Maxi Single)

2016 - Dantel

2018 - Sabıka Kaydı

2019 - Mest Of

