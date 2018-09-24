İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

Geçen yıl yaz aylarını hastanede geçiren ve adeta ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, şimdilerde adeta geçen yılın acısı çıkartıyor. Yoğun bir konser maratonu içerisinde koşturan İrem Derici, bir yandan da sevdikleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Katıldığı etkinliklerden keyifli kareler de paylaşan şarkıcı bu defa konser sonrası çektiği selfielerini paylaştı.

İki gündür uyumadığını ve sahnede yedi litre terlediğini söyleyen İrem Derici, “Ama bu şu gerçeği asla değiştirmiyor” dedi ve birkaç farklı kare paylaşarak “Çok güzelim” notunu düştü.



