MAGAZİN

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici verdiği bir konser sonra sosyal medya hesabından, birbirinden ilginç fotoğraf kareleri paylaştı.

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

Geçen yıl yaz aylarını hastanede geçiren ve adeta ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, şimdilerde adeta geçen yılın acısı çıkartıyor. Yoğun bir konser maratonu içerisinde koşturan İrem Derici, bir yandan da sevdikleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Katıldığı etkinliklerden keyifli kareler de paylaşan şarkıcı bu defa konser sonrası çektiği selfielerini paylaştı.

5ba86debae298b28dc4f7032

İki gündür uyumadığını ve sahnede yedi litre terlediğini söyleyen İrem Derici, “Ama bu şu gerçeği asla değiştirmiyor” dedi ve birkaç farklı kare paylaşarak “Çok güzelim” notunu düştü.

5ba86def66a97c0d7cdf0abb


PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke ettiDerin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti
Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici instagram paylaşım

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sokakta çocuklar görse korkar!..
Diğer Haberler
Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı! Kendini böyle savundu

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.