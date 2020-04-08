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İrem Derici: Mastürbasyon mu yapın diyeyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici YouTube'da yayınlanan 'Sansürsüz' isimli programa konuk oldu. Derici, Dr. Mehmet Öz'ün 'karantinada seks' çıkışını yorumladı.

İrem Derici: Mastürbasyon mu yapın diyeyim

İrem Derici, “Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela… Allah’tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler.

"ARTIK POPO GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İrem Derici, “Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?” sorusuna “Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum” cevabını verdi.

Nusret'ten Mehmet Öz'e 'karantinada seks' sorusuNusret'ten Mehmet Öz'e 'karantinada seks' sorusu
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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici, mastürbasyon,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
nasıl bir canlisin sen ya.virus sana ugramali
Tek kelimeyle saçmalamış asalak...
vala kadın dogrunu soylemıs merce helal olsun.............
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