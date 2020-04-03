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Nusret'ten Mehmet Öz'e 'karantinada seks' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Nusret Gökçe, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını konuştu. Sosyal mesafe yüzünden seks konusunda danıştı.

Nusret'ten Mehmet Öz'e 'karantinada seks' sorusu

Doktor Mehmet Öz, geçtiğimiz haftalarda karantinadaki çiftlere ‘seks yapın’ tavsiyesinde bulundu. Öz’ün bu önerisi, günlerce konuşuldu. ‘Salt bae’ lakaplı Nusret Gökçe de Instagram canlı yayınına, ABD’de görev yapan Türk doktoru aldı.

“O MESAFEYİ NASIL KORUYACAĞIZ?”

Nusret, doktor Öz’e “Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?” diye sordu.

Mehmet Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!Mehmet Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!

Buna karşılık Mehmet Öz, “O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtimalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz” cevabını verdi.

Mehmet Öz, konuştuğu meslektaşlarının da kendisine hak verdiğini belirterek, “Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan” ifadelerini kullandı.

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