İrem Derici mayosuyla ilgili haberlere öyle bir yanıt verdi ki...

Meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarını net bir dille yalanlayan İrem Derici, önceki gün Çeşme'de denize girdi. Çok kısa bir süre denizde kalan şarkıcı, çıkarken mayosuyla ilgili bir sorun yaşadı.

O anlar magazincilerin kamerasına yansıdı ve "yırtıldı sandı" şeklinde haber oldu. İrem Derici hakkında çıkan bu iddialara öyle bir yanıt verdi ki yine gündem oldu.

İrem Derici mayolu haliyle çekilen fotoğrafların altına "Yok ya yırtık değil k..çıma bir şey yapışmıştı" yanıtını verdi.



