MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici mayosuyla ilgili haberlere öyle bir yanıt verdi ki...

İrem Derici mayosuyla ilgili haberlere öyle bir yanıt verdi ki...

20.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum' açıklamasıyla gündem olan İrem Derici, geçtiğimiz gün Çeşme'de denize girdi. Mayosuyla sorun yaşayan Derici bir magazin sitesine yazdığı yorumla olay oldu.

İrem Derici mayosuyla ilgili haberlere öyle bir yanıt verdi ki...

Meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarını net bir dille yalanlayan İrem Derici, önceki gün Çeşme'de denize girdi. Çok kısa bir süre denizde kalan şarkıcı, çıkarken mayosuyla ilgili bir sorun yaşadı.

O anlar magazincilerin kamerasına yansıdı ve "yırtıldı sandı" şeklinde haber oldu. İrem Derici hakkında çıkan bu iddialara öyle bir yanıt verdi ki yine gündem oldu.

İrem Derici mayolu haliyle çekilen fotoğrafların altına "Yok ya yırtık değil k..çıma bir şey yapışmıştı" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözlerAfganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş!İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş!
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.